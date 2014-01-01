A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال سجلت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل، الخميس، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 بفعل المخاوف من أن تتراجع الصادرات الإيرانية ليتقلص المعروض في سوق شحيحة بالفعل.

وفي الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 57 سنتا، عند 79.85 دولار للبرميل، بعد أن بلغت 80 دولارا.



وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا إلى 72.13 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى سعر لها منذ نوفمبر 2014.



وقال مدير أبحاث الاقتصاد الكلي والسلع الأولية ببنك جوليوس باير السويسري نوربرت روكر: "الضوضاء الجيوسياسية ومخاوف التصعيد هنا لتبقى.. مخاوف المعروض تتصدر بواعث القلق بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني".



وترتفع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بفعل احتمالات حدوث تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية، في الأشهر المقبلة، جراء تجدد العقوبات الأميركية إثر قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع طهران.



كانت توتال الفرنسية حذرت، الأربعاء، من أنها قد تتخلى عن مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران إذا عجزت عن نيل إعفاء أميركي من العقوبات الأميركية، مما يلقي بظلال من الشك على جهود تقودها أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي. المصدر : skynews لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر