انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر بعد صدور تقارير أفادت بأن الحكومة الإيطالية قيد التشكيل تسعى للحصول من الدائنين الأوروبيين على إعفاء لديونها.



وتراجعت العملة الأوروبية بنحو 0.5% إلى 1.1783 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نهاية كانون الاول بعد تقارير أفادت بأن حركة النجوم الخمسة وحزب الرابطة اليميني المتطرف يعتزمان مطالبة البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون إيطالية قيمتها 250 مليار يورو (296 مليار دولار).



كذلك انخفض اليورو بشدة مقابل الفرنك السويسري، الذي يعتبر من عملات الملاذ الآمن، ليسجل أدنى مستوى له في 5 أسابيع عند 1.1799 فرنك.



ولم تتأثر العملة الموحدة في البداية بهذه الأنباء من إيطاليا لكن مع استئناف الدولار لموجته الصعودية بدأ اليورو يتراجع أمام ضغوط البيع.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 93.517 نقطة، بعدما سجل 93.457 نقطة الثلاثاء وهو أعلى مستوى له منذ 22 كانون الاول الماضي.