تراجعت أسعار النفط الأربعاء متأثرة بوفرة الإمدادات رغم التخفيضات الراهنة في الإنتاج، التي تطبقها منظمة "أوبك" وعقوبات أمريكية مرتقبة على إيران المصدرة للخام.



وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينيتش سجلت عقود خام "برنت" 78.22 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.3% عن آخر تسوية، فيما تراجعت عقود غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 71.03 دولار للبرميل.



ورغم هذا الانخفاض ظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها منذ شهر نوفمبر 2014، والتي سجلتها يوم الثلاثاء، وسط علامات على ارتفاع إنتاج النفط وبخاصة في شركات كبيرة مثل "إكسون موبيل" و"رويال دتش شل" و"شيفرون" و"بي بي" و"توتال".



ويأتي ذلك بعدما قال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 435.6 مليون برميل.