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ارتفاع في أسعار المحروقات
 
 
 
 
 
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١٦ ايار ٢٠١٨
 
ارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين الـ 98 أوكتان والـ 95 أوكتان 300 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت والديزل 200 ليرة.


وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:



البنزين 95 أوكتان: 27800 ليرة لبنانية


البنزين 98 أوكتان: 28400 ليرة لبنانية


الديزل: 19500 ليرة لبنانية


المازوت: 19400 ليرة لبنانية
المصدر : lbc
 
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