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الاربعاء في ١٦ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:06 ص
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١٦ ايار ٢٠١٨
ارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين الـ 98 أوكتان والـ 95 أوكتان 300 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت والديزل 200 ليرة.
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:
البنزين 95 أوكتان: 27800 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 28400 ليرة لبنانية
الديزل: 19500 ليرة لبنانية
المازوت: 19400 ليرة لبنانية
المصدر :
lbc
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