ارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين الـ 98 أوكتان والـ 95 أوكتان 300 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت والديزل 200 ليرة.





وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:







البنزين 95 أوكتان: 27800 ليرة لبنانية





البنزين 98 أوكتان: 28400 ليرة لبنانية





الديزل: 19500 ليرة لبنانية





المازوت: 19400 ليرة لبنانية

المصدر : lbc

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