هبط الذهب بأكثر من واحد في المئة، متراجعا لليوم الثالث على التوالي ليسجل أدنى مستوى هذا العام مع ارتفاع الدولار بفعل زيادة تكاليف اقتراض الولايات المتحدة.



وخسر الذهب 1.6 في المئة في التعاملات الفورية مسجلا 1290.91دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أواخر كانون الاول عند 1289.40 دولار للأوقية.



وانخفض المعدن الأصفر 27.90 دولار، أو ما يعادل 2.12 في المئة في تسوية العقود الأميركية الآجلة للتسليم في حزيران إلى 1290.30 دولار للأوقية.



وارتفع الدولار الأميركي مقابل سلة عملات مع زيادة العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 3 في المئة، مما قاد تكاليف الاقتراض إلى الصعود في عدد من الدول الأخرى.