العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
الذهب يهوي إلى أدنى مستوياته
جعجع من "بيت الوسط": ما يجمعنا و"المستقبل" أكبر بكثير مما يفرقنا
اذا كنتم ممن يجلسون طويلا اثناء العمل.. اليكم طريقة بسيطة للحفاظ على صحتكم
كوريا تهدد بالغاء قمة كيم - ترامب
هل وقعت ضحية الاختبارات الشخصية على فيسبوك؟
الجيش : طائرتان حربيتان معاديتان خرقتا الاجواء اللبنانية
نتانياهو: "حماس" وضعت أطفال غزة في مرمى النيران!
ليبيا: قوات حفتر تتقدم باتجاه مدينة درنة الخاضعة للمعارضة
العبادي يدعو لإعادة فرز الأصوات
الحريري استقبل جعجع في "بيت الوسط"
دار الفتوى: يوم غد الأربعاء هو اليوم المكمل لشهر شعبان
القاء القبض على شخص حاول سرقة كنيسة
الحريري استقبل السنيورة ووفدا من علماء عكار
بعد أحداث غزة.. ماي تدعو "جميع الاطراف" الى ضبط النفس
ضربة اقتصادية على ايران.. هكذا بدأ ترمب "حملته القوية"
اسرائيل ترد على طرد سفيرها لدى تركيا
الرئيس الفلسطيني خضع لجراحة
حبشي: يدي ممدودة لنواب “حزب الله”
حبشي: يدي ممدودة لنواب “حزب الله”
" أهلاً رمضان " يفتتح الإحتفالات باستقبال الشهر الفضيل في صيدا
" أهلاً رمضان " يفتتح الإحتفالات باستقبال الشهر الفضيل في صيدا
"أوجيرو": نقل خطوط لاختبار سرعات عالية للانترنت في خلدة
عقوبات أميركية جديدة تستهدف إيران وحزب الله
"فايسبوك" يغلق 200 تطبيق
قائد الجيش استقبل سفير استراليا ورفول وبيفاني
مدعية المحكمة الجنائية الدولية تتعهد اتخاذ أي اجراءات يقتضيها العنف في غزة
جعجع إلتقى فرعون في معراب
الحريري التقى خليل وعرض معخ للأوضاع العامة
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تشيد بإسرائيل لضبط النفس ضد حماس
باسيل: الأموال يجب أن تُدفع لعودة النازحين إلى سوريا
الثلثاء في ١٥ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:46 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
إقتصاد
الذهب يهوي إلى أدنى مستوياته
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٥ ايار ٢٠١٨
هبط الذهب بأكثر من واحد في المئة، متراجعا لليوم الثالث على التوالي ليسجل أدنى مستوى هذا العام مع ارتفاع الدولار بفعل زيادة تكاليف اقتراض الولايات المتحدة.
وخسر الذهب 1.6 في المئة في التعاملات الفورية مسجلا 1290.91دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أواخر كانون الاول عند 1289.40 دولار للأوقية.
وانخفض المعدن الأصفر 27.90 دولار، أو ما يعادل 2.12 في المئة في تسوية العقود الأميركية الآجلة للتسليم في حزيران إلى 1290.30 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار الأميركي مقابل سلة عملات مع زيادة العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 3 في المئة، مما قاد تكاليف الاقتراض إلى الصعود في عدد من الدول الأخرى.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٥ ايار ٢٠١٨
- ضربة اقتصادية على ايران.. هكذا بدأ ترمب "حملته القوية"
»
١٥ ايار ٢٠١٨
- زعيتر بحث والمدير العام لأكساد في تطوير الثروة
»
١٥ ايار ٢٠١٨
- تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو
»
١٥ ايار ٢٠١٨
- حركة مرفأ بيروت: دخول 9 بواخر ومغادرة 3
»
١٥ ايار ٢٠١٨
- الطلبيات الإيرانية النفطية تصطدم بالعقوبات الأميركية
»
١٥ ايار ٢٠١٨
- الدولار يعوض خسائره
»
١٥ ايار ٢٠١٨
- استقرار النفط مع توترات الشرق الاوسط
»
١٤ ايار ٢٠١٨
- بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبحث سبل حماية شركاتها بعد
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا