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تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو
 
 
 
 
 
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١٥ ايار ٢٠١٨
 
أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الأشهر الثلاثة من العام وناتجا صناعيا أضعف من المتوقع في آذار.

وأكد يوروستات تقديرا أوليا سابقا بنمو الناتج الإجمالي للدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو 0.4 بالمئة عن الربع السابق في الفترة من كانون الثاني إلى آذار متباطئا بذلك من 0.7 بالمئة في الأرباع السابقة.

وعلى أساس سنوي نما الناتج الإجمالي لمنطقة العملة الموحدة 2.5 بالمئة تمشيا مع التقدير الأولي وانخفاضا من 2.8 بالمئة في الربع الأخير من 2017 و2.7 بالمئة في الربع الثالث.

وقال يوروستات أيضا إن الإنتاج الصناعي زاد 0.5 بالمئة عن الشهر السابق في آذار ليأتي دون توقعات السوق التي كانت لزيادة 0.7 بالمئة. وزاد الإنتاج ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار مقارنة مع توقعات لزيادة 3.7 بالمئة.

وجرت مراجعة أرقام ناتج الصناعات التحويلية لشهر شباط بالخفض أيضا إلى -0.9 بالمئة عن الشهر السابق بدلا من -0.8 بالمئة وإلى نمو 2.6 بالمئة عنه قبل عام بدلا من 2.9 بالمئة.
 
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