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زعيتر بحث والمدير العام لأكساد في تطوير الثروة الحيوانية ومقاومة الجفاف
 
 
 
 
 
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١٥ ايار ٢٠١٨
 
استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر في مكتبه في الوزارة، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة "أكساد" الدكتور رفيق علي صالح، وتطرق البحث الى أهمية تطوير التعاون بين وزارة الزراعة ومركز "أكساد" في مجالات تطوير الثروة الحيوانية في لبنان، لا سيما الأغنام والماعز وزيادة انتاجها من اللحم والحليب، وتطوير التعاون في مجال استنباط أصناف من القمح والشعير العالية الانتاجية والمقاومة للجفاف وأمراض الأصداء والتفحمات. بالإضافة الى تزويد وزارة الزراعة اللبنانية بأغراس الزيتون من الأصناف الملائمة لمناطق لبنان التي تنتجها "أكساد" في مشاتلها في سوريا.

وأكد الدكتور صالح "أهمية مشاركة الوزير زعيتر في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة التي ستعقد في نهاية شهر حزيران المقبل في جمهورية مصر العربية. كما تم البحث أيضا في إقامة بعض السدود المائية في بعض المناطق اللبنانية التي يمكن أن تخدم أكبر عدد من المزارعين".
 
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