A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت13 بواخر، منها 9 بواخر جديدة حملت 72375 طنا، فيما غادرت 3 بواخر، و ينتظر وصول 8 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.



البواخر الجديدة:



اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

ايولوس 8 23000 ذرة الاتحاد اللبناني للشحن

جاناي 9 439 ماشية البرجاوي

فريدوم 13 1500 ماشية تمارا شيبينغ

ساره 13 702 ماشية البرجاوي

واتر كلوبس 14 534 ماشية تي سي اس

كولومبا 16 18450 / 652 مستوعبا ميريت شيبينغ

كانشيب ماكس 16 9250 / 350 مستوعبا ميريت شيبينغ

ايرين لوغوس 16 9500 / 720 مستوعبا فيدر شيبينغ

ام اس سي سينا 16 9000/ 500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ

البواخر التي غادرت : كانشيب ماكس ، روليانس ، سيغما .

البواخر المنتظرة :

اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري

ام اس سي بيتينا بورسعيد 25380/ 1410 مستوعبات ميديترانيان شيبينغ

بالتيك سول اليونان 19895 بنزينا ومازوتا توفيق غرغور

فيديليتي كولومبيا 1500 ماشية تمارا شيبينغ

بازار اوكرانيا 3000 زيتا ديفينا لاين

هارموني لايفستوك ميديا 406 ماشية ديفينا لاين

غاز انترسوبتور اليونان 4000 غازا اوفرسيس شيبينغ

دورادو طرابلس لبنان 15750 صويا الاتحاد اللبناني للشحن المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر