الثلثاء في ١٥ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:25 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حركة مرفأ بيروت: دخول 9 بواخر ومغادرة 3
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٥ ايار ٢٠١٨
 
رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت13 بواخر، منها 9 بواخر جديدة حملت 72375 طنا، فيما غادرت 3 بواخر، و ينتظر وصول 8 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.

البواخر الجديدة:

اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
ايولوس 8 23000 ذرة الاتحاد اللبناني للشحن
جاناي 9 439 ماشية البرجاوي
فريدوم 13 1500 ماشية تمارا شيبينغ
ساره 13 702 ماشية البرجاوي
واتر كلوبس 14 534 ماشية تي سي اس
كولومبا 16 18450 / 652 مستوعبا ميريت شيبينغ
كانشيب ماكس 16 9250 / 350 مستوعبا ميريت شيبينغ
ايرين لوغوس 16 9500 / 720 مستوعبا فيدر شيبينغ
ام اس سي سينا 16 9000/ 500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ
البواخر التي غادرت : كانشيب ماكس ، روليانس ، سيغما .
البواخر المنتظرة :
اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
ام اس سي بيتينا بورسعيد 25380/ 1410 مستوعبات ميديترانيان شيبينغ
بالتيك سول اليونان 19895 بنزينا ومازوتا توفيق غرغور
فيديليتي كولومبيا 1500 ماشية تمارا شيبينغ
بازار اوكرانيا 3000 زيتا ديفينا لاين
هارموني لايفستوك ميديا 406 ماشية ديفينا لاين
غاز انترسوبتور اليونان 4000 غازا اوفرسيس شيبينغ
دورادو طرابلس لبنان 15750 صويا الاتحاد اللبناني للشحن
المصدر : وطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٥ ايار ٢٠١٨ - الطلبيات الإيرانية النفطية تصطدم بالعقوبات الأميركية »
١٥ ايار ٢٠١٨ - الدولار يعوض خسائره »
١٥ ايار ٢٠١٨ - استقرار النفط مع توترات الشرق الاوسط »
١٤ ايار ٢٠١٨ - بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبحث سبل حماية شركاتها بعد »
١٤ ايار ٢٠١٨ - "اللجان المشتركة" تنهي تقريرها عن قانون الموارد »
١٤ ايار ٢٠١٨ - الدولار يتراجع مع هبوط سندات أميركا »
١٤ ايار ٢٠١٨ - النفط ينزل عن أعلى مستوى في سنوات »
١٣ ايار ٢٠١٨ - تراجع التضخم في الأردن إلى 0.23% »