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الثلثاء في ١٥ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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إقتصاد
الطلبيات الإيرانية النفطية تصطدم بالعقوبات الأميركية
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١٥ ايار ٢٠١٨
أعلنت تورم الدنماركية لتشغيل ناقلات المنتجات النفطية أنها توقفت عن تلقي الطلبيات الجديدة في إيران نتيجة لخطط الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران.
واشارت متحدثة باسم الشركة إلى أنّ "الوضع يتابع عن كثب ونلتزم دائما بالقواعد. وبالتالي توقفنا أيضا عن أخذ طلبيات جديدة في إيران".
وتشغل تورم 79 ناقلة منتجات نفطية في أنحاء العالم.
وفي حين من غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر العقوبات الأميركية على إنتاج ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك فإن الخطوة ساعدت أسعار النفط على الارتفاع
المصدر :
mtv
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