استقرت أسعار النفط خلال التعاملات، بعد وصولها لأعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف، وسط توترات الشرق الأسط، وقبل الإعلان عن بيانات المخزونات الأميركية التقديرية.



واستقرت أسعار عقود الخام الأميركي تسليم حزيران/يونيو عند مستوى 70.88 دولارا، كما استقرت أسعار عقود خام برنت تسليم تموز/يوليو عند 78.21 دولارا.