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استقرار النفط مع توترات الشرق الاوسط
 
 
 
 
 
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١٥ ايار ٢٠١٨
 
استقرت أسعار النفط خلال التعاملات، بعد وصولها لأعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف، وسط توترات الشرق الأسط، وقبل الإعلان عن بيانات المخزونات الأميركية التقديرية.

واستقرت أسعار عقود الخام الأميركي تسليم حزيران/يونيو عند مستوى 70.88 دولارا، كما استقرت أسعار عقود خام برنت تسليم تموز/يوليو عند 78.21 دولارا.
 
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