قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إنه سيناقش سبل حماية الشركات التي تجري أنشطة تجارية مع إيران خلال اجتماع مع نظيريه الفرنسي والألماني يوم الثلاثاء بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.



وقال جونسون ”ما سنفعله غدا في بروكسل هو أننا سنجري حوارا بشأن ما يمكننا أن نفعله لمساعدة الشركات البريطانية والأوروبية على أن يكون لديها بعض الثقة في قدرتها على مواصلة الأنشطة التجارية'.



جاء قرار ترامب الأسبوع الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مصحوبا بتهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تشارك في أنشطة هناك.