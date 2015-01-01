الاثنين في ١٤ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:50 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبحث سبل حماية شركاتها بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٤ ايار ٢٠١٨
 
قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إنه سيناقش سبل حماية الشركات التي تجري أنشطة تجارية مع إيران خلال اجتماع مع نظيريه الفرنسي والألماني يوم الثلاثاء بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال جونسون ”ما سنفعله غدا في بروكسل هو أننا سنجري حوارا بشأن ما يمكننا أن نفعله لمساعدة الشركات البريطانية والأوروبية على أن يكون لديها بعض الثقة في قدرتها على مواصلة الأنشطة التجارية'.

جاء قرار ترامب الأسبوع الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مصحوبا بتهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تشارك في أنشطة هناك.
المصدر : Reuters
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 