A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جوزف المعلوف وحضور النواب: نعمة الله ابي نصر، علي بزي، حكمت ديب، محمد قباني، علي عمار، خالد زهرمان وحضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، رئيس هيئة قطاع البترول وليد نصر، عضو هيئة ادارة قطاع البترول غابي دعبول، عن وزارة الاقتصاد غادة سفر ومارلين نعمة، عن وزارة المالية جوسلين عبد النور، عن وزارة البيئة نديم مروة.



المعلوف

اثر الجلسة قال رئيس اللجنة جوزف المعلوف: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة المكلفة مراجعة اقتراح قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية جلسة اليوم انتهينا من التقرير والتعريفات الموجودة فيه وسيقدم الى اللجان المشتركة".



وختم معلوف: "كان هناك إشكال خاص تحديدا عن موضوع الحوكمة بالقطاع وبيننا كثير من التفاصيل التي حصلت والنقاشات بكل أمانة، وما أحب أن أقوله في آخر أسبوع لي في المجلس النيابي اليوم انهينا هذه وافتخر بالتعاون الذي حصل مع كل الوزارات المعنية الزملاء النواب للوصول الى اقتراح اعتبره عملاني جدا وسوف يمهد للوصول الى الاستفادة من هذه الثروة الكبيرة الموجودة في البر كما هي موجودة في البحر لنستطيع أن نؤمن مساهمة سليمة في مالية الدولة للمدى الطويل ومستقبل الأجيال المقبلة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر