تراجع ​الدولار​ الأميركي أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات، بالتزامن مع هبوط عائد ​سندات الخزانة​ الأميركية، وسط مخاوف تباطؤ عمليات زيادة ​سعر الفائدة​. وهبط الدولار أمام ​اليورو​ بنحو 0.4% إلى 1.1985 دولار، بينما ارتفع أمام ​الين​ عند 109.55 ين بنسبة صعود 0.2%.



فيما انخفضت العملة الأميركية أمام ​الجنيه الإسترليني​ عند 1.3588 دولار بنسبة 0.3%، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.09% إلى 0.9989 فرنك. أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فتراجع بنحو 0.2% إلى 92.329 دولار. وتزامن مع هبوط الدولار انخفاض في عائد سندات الخزانة الأميركية، فتراجع عائد سندات الخزانة لآجل عامين عند 2.535%. أما العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات ارتفع لكنه أدنى 3% عند 2.981%.