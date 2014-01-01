A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نزلت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في عدة أعوام الذي سجلته الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع مستمر في أنشطة الحفر الأميركية مما ينبئ بزيادة الإنتاج بينما ظهرت مقاومة في أوروبا وآسيا للعقوبات الأميركية علي إيران المصدر الكبير للنفط.



وسجل برنت 76.79 دولار للبرميل عند الساعة 0648 بتوقيت غرينتش بانخفاض 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن آخر تسوية.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.44 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتا أو 0.3 بالمئة.



وفي الأسبوع الماضي سجل برنت وخام خرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ تشرين الثاني 2014 عند 78 دولارا و71.89 دولار على الترتيب مع توقع الأسواق انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية كثيرا مع بدء ظهور تأثير العقوبات الأميركية في وقت لاحق من العام.



وقال غريغ مكينا من أكسي تريدر للسمسرة "من المرجح أن يختفي نحو مليون برميل من أسواق النفط العالمية إذا طُبقت العقوبات الأميركية على إيران".



واضاف "لكن ليس من المؤكد أن يكون أثرها كما يعتزمون.. ألمانيا قالت إنها ستحمي شركاتها من العقوبات الأميركية، إيران قالت إن توتال شركة النفط الفرنسية العملاقة لم تنسحب من حقولها بعد وفي جميع الأحوال يبدو ان الصين مستعدة لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة".



وتأثرت السوق بتنامي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر