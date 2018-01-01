أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية يوم الأحد أن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 0.23 بالمئة في ابريل نيسان الماضي مقارنة مع 0.43 بالمئة في الشهر السابق.



تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5 بالمئة.