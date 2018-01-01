الاحد في ١٣ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:17 م
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تراجع التضخم في الأردن إلى 0.23%
 
 
 
 
 
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١٣ ايار ٢٠١٨
 
أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية يوم الأحد أن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 0.23 بالمئة في ابريل نيسان الماضي مقارنة مع 0.43 بالمئة في الشهر السابق.

تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5 بالمئة.
 
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