اعترضت طائرتان أميركيتان مقاتلتان قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي قبالة ساحل الأسكا يوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام.



وبحسب الميجر أندرو هينيسي المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في بيان لمحطة (سي.إن.إن) إن الطائرتين الروسيتين وهما من طراز تي يو-95 (بير) دخلتا ما يسمى بمنطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي الواقعة على بعد 200 ميل قبالة الساحل الغربي للأسكا في نحو الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش).



ونقلت (سي.إن.إن) عن البيان قوله إن طائرتين مقاتلين من طراز نوراد إف-22 مقرهما الأسكا اعترضتا القاذفتين الروسيتين إلى أن غادرتا المنطقة ولم تدخل الطائرتان الروسيتان مطلقا المجال الجوي الأميركي