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الجمعة في ١١ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:44 م
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إستقالة رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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١١ ايار ٢٠١٨
قدّم رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استقالته، وفق ما قال متحدث باسم الوكالة.
ولم يتم إعطاء أي سبب لاستقالة تيرو فارجورانتا المفاجئة بعد أيام من انسحاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق بين إيران والقوى العظمى بشأن برنامجها النووي.
وتقوم الوكالة بعمليات تفتيش في إيران للتحقق من الالتزام بشروط الاتفاق.
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