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واشنطن مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية اذا وافقت على نزع السلاح النووي
 
 
 
 
 
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١١ ايار ٢٠١٨
 
أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن واشنطن مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية على اعادة بناء اقتصادها اذا وافقت على التخلي "سريعا" عن ترسانتها النووية.

وقال بومبيو "اذا اتخذت كوريا الشمالية اجراءات جريئة بالتخلي سريعا عن السلاح النووي، فان الولايات المتحدة على استعداد للعمل معها من اجل تحقيق ازدهار على قدم المساواة مع اصدقائنا الكوريين الجنوبيين".
 
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