تسعى إيران لشراء طائرات "إيرباص"، في محاولة للاستفادة من الوقت المتاح بعد القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال أصغر فخرية كاشان، كبير مستشاري وزير الطرق وبناء المدن إن طهران تتواصل مع شركة "إيرباص الأوروبية" المنتجة للطائرات في محاولة لإنجاز الصفقة.



وأضاف "نجري اتصالات مع إيرباص وهم يبحثون في جميع الاحتمالات التي قد تكون موجودة للاستفادة من الوقت المحدود المتاح أمامنا".



ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإيراني "الأمر كله يعتمد على دعم الحكومات الأوروبية وسياساتها".



وأشار إلى أن إيران تأمل أيضا في أن تستورد المزيد من طائرات "إيه.تي.آر" ذات المحركات التوربينية، لكنه قال إن هناك بعض "الأمور الفنية".