قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة، الجمعة، خلال الاحتجاجات التي يشهدها القطاع منذ عدة أسابيع، ومن المقرر أن تصل ذروتها منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن أحد الشابين قتل جراء طلق ناري في الصدر.



وأضافت أن 167 شخصا أصيبوا بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 7 بحالة خطيرة شرق قطاع غزة.



وفي الضفة الغربية، توفي شاب فلسطيني في بلدة بيت أولا قرب الخليل، متأثرا بجراحه جراء دهسه من قبل الجيش الإسرائيلي قبل أيام.



وقالت وكالة معا إن الشاب هاني فايز عداربة (23 عاما)، تعرض للدهس من قبل مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي يوم 7 مايو في منطقة جورة بحلص شمالي مدينة الخليل.