الإرهاب يجتاح العالمإحباط "هجوم ارهابي" في موسكومقتل العشرات خلال عملية تسجيل الناخبين في أفغانستانترامب: إلقاء القبض على 5 من قادة "داعش"المزيد

أحبطت قوات الأمن الروسية هجوماً إرهابياً كان سيستهدف مسيرة "الفوج الخالد" في احتفالات ذكرى "يوم النصر" في العاصمة موسكو، وفق ما افاد نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف.





واوضح سيرومولوتوف، انه تم إلقاء القبض على مجموعات ارهابية عدة كانت تُخطّط لتنفيذ تفجيرات دموية خلال مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو.





ونفّذت الاستخبارات الروسية عمليات دهم في غرب سيبيريا، حيث كان يتمركز الجهاديون المتطرفون، واعتقلت 20 مشتبهاً فيهم. وتمّ تحييد 26 ارهابياً خلال 5 ايام الشهر الماضي (21-24 نيسان) في كافة انحاء روسيا، بحسب سيرومولوتوف.