A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يغادر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير على رأس وفد اقتصادي الى الامارات، في زيارة تمتد بين 12 و15 الحالي، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص في امارتي أبو ظبي ودبي.



وفي هذا الاطار، أشار شقير الى ان "البحث سيتركز مع المسؤولين الاماراتيين على تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، ولا سيما إقامة تحالفات بين الشركات اللبنانية والاماراتية للدخول في المناقصات المنوي طرحها لتنفيذ مشاريع البنى التحتية التي طرحت في مؤتمر سيدر، اضافة الى التعاون في مجال النفط والغاز، وكذلك تشجيع عودة السياح الاماراتيين خلال الصيف المقبل الى لبنان".



وإذ أكد شقير ان "هذه الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الايجابي وعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين الى طبيعتها"، شدد على ان "الخليج يبقى صمام الامان الاقتصادي والاجتماعي للبنان، وعلى هذا الاساس نأمل ان يكون موضوع اعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي الى سابق عهدها من أولى الاولويات للحكومة المقبلة"، متمنيا "ان تحقق الزيارة الاهداف المرجوة منها بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر