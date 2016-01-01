A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عزز الدولار مكاسبه اليوم الجمعة، واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع توالياً، مع نمو التفاؤل في السوق في شأن آفاق العملة الأميركية خلال الأسابيع المقبلة.





وعزز الدولار مكاسبه الأسبوعية مقابل سلة عملات منافسة على الرغم من انخفاض طفيف بلغ 0.1 في المئة اليوم الجمعة، إلى 92.52، ليُواصل الصعود فوق أعلى مستوى في 4 شهور ونصف الشهر، الذي سجله يوم الأربعاء عندما بلغ 93.42.





ويتجه مؤشر الدولار إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع توالياً، في أطول موجة من نوعها منذ الربع الأخير من عام 2016. وارتفع الدولار بنحو 4 في المئة الشهر الماضي.





وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1935 دولار، لكنه ما زال بالقرب من أدنى مستوى في عام 2018، الذي بلغ 1.1823 دولار يوم الأربعاء.





ولم يُسجّل الدولار تغيراً يُذكر مقابل الين عند 109.33 ينات، وهو مستوى يقترب من الأدنى في 3 أشهر المسجل في الثاني من أيار عند 110.05 ينات.





وتعافى الدولار الاوسترالي من أدنى مستوى في 11 شهراً البالغ 0.7413 دولار أميركي إلى 0.7558 دولار أميركي.





بيد أن الليرة التركية واصلت الهبوط وانخفضت نصفاً في المئة إلى 4.267 ليرات للدولار، على الرغم من أنها ابتعدت عن المستوى القياسي المنخفض الذي بلغ 4.3780 ليرات يوم الأربعاء المصدر : رويترز لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر