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إخلاء قنصلية روسيا في هونغ كونغ بعد اكتشاف قنبلة قديمة
 
 
 
 
 
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١١ ايار ٢٠١٨
 
أعلنت القنصلية الروسية في هونغ كونغ عن "إخلاء مكاتبها بعد اكتشاف قنبلة أميركية من الحرب العالمية الثانية في منطقة وانشاي المحاذية لمبنى القنصلية"، مشيرةً إلى "أنها توقفت عن استقبال المراجعين بدءًا من 11 أيار 2018 و حتى إشعار آخر".
المصدر : وكالات
 
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