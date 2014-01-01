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النفط يهبط
 
 
 
 
 
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١١ ايار ٢٠١٨
 
هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي سجلته في الجلسة السابقة على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض وشيك في الصادرات الإيرانية جراء العقوبات الأميركية.


وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.23 دولاراً للبرميل، بانخفاض قدره 24 سنتاً، أو ما يُعادل 0.3 في المئة، عن التسوية السابقة. وسجل برنت أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2014 عند 78 دولاراً للبرميل في اليوم السابق.


وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتاً، أو 0.2 في المئة، إلى 71.21 دولاراً للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2014 يوم الخميس عند 71.89 دولاراً للبرميل
المصدر : رويترز
 
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