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وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو يوم 14 ايار
 
 
 
 
 
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١١ ايار ٢٠١٨
 
ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن زامير كابولوف المسؤول في وزارة الخارجية قوله إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور موسكو يوم 14 أيار ويلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف.
المصدر : lbc
 
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