هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار قليلاً، بينما تجاهل المستثمرون الاتساع المحتمل للصراع في الشرق الأوسط.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1318.85 دولاراً للأونصة، بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية نيسان عند 1322.76 دولاراً في الجلسة السابقة. بيد أن المعدن ما زال على مسار تسجيل أول ارتفاع أسبوعي في 4 أسابيع.





ونزل المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في حزيران، نحو 0.2 في المئة إلى 1319.10 دولاراً للأونصة.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 16.70 دولاراً للأونصة، بعدما كانت سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 16.75 دولاراً للأونصة في الجلسة السابقة.





وهبط البلاتين 0.2 في المئة إلى 921.90 دولاراً للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 نيسان عند 927.20 دولاراً للأونصة يوم الخميس.





وانخفض البلاديوم 0.6 في المئة إلى 992.97 دولاراً للأونصة، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1002.10 دولار للأونصة في الجلسة السابقة