الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم ترامب وشعار " أميركا أولًا" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يريد الرئيس الاميركي دونالد ترامب من خلال قراره في سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران أن يظهر للعالم بأنه يفعل ما يريد.

وفي هذا السياق كتبت رأت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية ان قرار ترامب المتخذ ليس تنفيذًا لسياسة الخارجية الأميركية، وإنما هو تحد يريد من خلاله ترامب أن يظهر للعالم أنه يفعل ما يريد".

ولفتت إلى ان "هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الأوروبيون، قرارات ترامب التي يزدري فيه النظام الدولي. فقد دفعه شعار "أميركا أولا" إلى الانسحاب من اتفاق باريس لتغير المناخ، ثم رمى فكرة حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وشكك في حلف الناتو".

واعتبرت ان "ما ينبغي ان تفعله العواصم الأوروبية في أول ردها على استراتيجية ترامب المدمرة هي أن تقول إن أميركا أصبحت وحدها الآن. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون "دولة مارقة"، لا تلتفت إلى آراء حلفائها لم يعد هناك ما يربط أطراف الشراكة العابرة للأطلسي التي كانت مبنية على المبادئ والمصالح المتشابكة". وأضافت ان "المؤسف أن أوروبا تعتمد في دفاعها على الولايات المتحدة. ويذكر تصريحًا للمستشارة الألمانية العام الماضي قالت فيه إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض يحتم على أوروبا أن تتولى أمورها بنفسها. ولكنه يشير إلى أن ما فعلته ألمانيا منذ ذلك التاريخ دليل على أنها لا ترغب في تحمل نفقات أمنها. ويضيف أن أوروبا ستكون مستقلة عندما تكون على استعداد لدفع ثمن الاستقلال".

ورأت انه "لابد للمجموعة الدولية، أن تبرهن على أنها مستعدة للحافظ على الاتفاق مع إيران، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة. كما على الزعماء الأوروبيين أن يعلنوا بوضوح اعتراضهم على توجيه ضربات عسكرية لإيران، وإنهم سيمنعون الولايات المتحدة من استعمال قواعدهم العسكرية في مثل هذا النزاع. فالتدخل في إيران سيتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر