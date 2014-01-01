A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وصفت صحيفة "ديلي تلغراف" في مقال نشرته العلاقة بين إيران وروسيا بأنها "زواج منفعة"، متهمة طهران بأنها تضمر شرًا.

ولفتت إلى أن "موسكو لم تكن أبدا مرتاحة في تحالفها مع طهران منذ إطلاق الحملة العسكرية في سوريا. وقالت الصحيفة إن "الهدف المشترك بين موسكو وطهران هو إبقاء الرئيس السوري في منصبه".

وأضافت أن روسيا "لم تتدخل عام 2014 إلا بعدما أبلغها فيلق القدس الإيراني بأن نظام الأسد يوشك على الانهيار و أن زوال نظامه سيكون له تبعات على مصالح روسيا وقواعدها العسكرية في البلاد.



وتابعت " ديلي تلغراف" أن " المليشيا الإيرانية والشيعية الموالية لها استغلت الحرب الأهلية في سوريا لإنشاء قواعد عسكرية لها". ورأت ان "حرص إيران على استغلال تحالفها مع الأسد لفتح جبهة جديدة مع إسرائيل أثار بعض التوتر بين طهران وموسكو لأن الكرملين لا يسعى إلى إثارة نزاع مع إسرائيل

ورأت الصحيفة أن "أي تحالف بين إيران وروسيا هو أقرب إلى زواج المنفعة منه إلى الشراكة الاستراتيجية القوية المصدر : ديلي تلغراف لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر