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فرنسا: أوروبا ليست مضطرة لدفع ثمن الموقف الأميركي
 
 
 
 
 
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١١ ايار ٢٠١٨
 
رأى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرضها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران "غير مقبولة"، مشدداً على أنه يجب التفاوض بشأنها مع الأوروبيين.

وفي مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "لوباريزيان"، توجه إلى الأميركيين بالقول "إن التدابير العقابية التي سيتخذونها تخصّهم". وأضاف أن"الأوروبيين ليسوا مضطرين لدفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية التي ساهموا هم أنفسهم بها".

وشدد لودريان على ضرورة أن يضع الأوروبيون "الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتهم، وبدء مفاوضات مع واشنطن بشأن هذا الموضوع".
المصدر : وكالات
 
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