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لافروف: سنعمل على استئناف محادثات جنيف في أسرع وقت
 
 
 
 
 
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١١ ايار ٢٠١٨
 
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، أن #موسكو ستعمل على استئناف مفاوضات #جنيف للتسوية السورية في أسرع وقت، وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، التي تنص على احترام سيادة #سوريا ووحدة أراضيها.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن الدول الثلاث الضامنة لمسار مفاوضات أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا، اتفقت على عقد جولة جديدة من المحادثات في أستانا ما بين الثاني عشر والخامس عشر من أيار/مايو الحالي.

من جانب آخر، غادرت آخر مجموعة من عناصر الفصائل السورية المعارضة مع عائلاتهم الضواحي الجنوبية للعاصمة دمشق، وبذلك تنتهي عمليات إجلاء مسلحي المعارضة من دمشق ونواحيها، حيث لم يتبق إلا مسلحو تنظيم #داعش.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القافلة الأخيرة سلكت طريقها إلى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري.
المصدر : الحدث.نت
 
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