الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم إيران تحاول جاهدة صناعة واقع جديد في المنطقة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تحاول إيران في سعيها للخروج من مأزق انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي جاهدة صناعة واقع جديد في المنطقة، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الرياض إلى أن "طهران تحاول ابتزاز الدول التي لم تؤيد القرار الأميركي، وكسب مزيد من الوقت للبحث عن وضع يضمن استمرار دورها التخريبي في المنطقة"

وقالت الصحيفة إن "إيران تلقت في سوريا تحديداً ضربات عدة موجعة واختارت أسلوب الهروب إلى الأمام، فأطلقت صواريخها - للمرة الأولى – في اتجاه الجولان المحتل، معتبرة أن هذه الخطوة كفيلة في خلط الأوراق وتحويل الأنظار، وهو ما تحقق بالفعل؛ حيث تسابقت الدول وخاصة الكبرى منها مطالبة الأطراف بضبط النفس مع الإقرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما يعني إبقاء الباب مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات في المستقبل القريب".



واعتبرت صحيفة الرياض أن "هذه الحالة من الضبابية وإن بدا أنها نذير حرب إقليمية كبرى إلا أنها لا تخدم في حقيقتها إلا الطرفين الإيراني والإسرائيلي ويحقق على أقل تقدير الحد الأدنى من مشروعاتهما المستقبلية، وإن كان المدى مختلفاً في كلا الحالتين، فإيران تراهن على الأيام والأسابيع لإقناع روسيا والأوروبيين للحفاظ على بقايا الاتفاق النووي، في حين أن إسرائيل تخطط كعادتها للمستقبل البعيد، حيث دخلت في اللعبة السورية في توقيت تعتقد من وجهة نظرها مناسباً للدخول كطرف في الحرب القائمة هناك، وتأكيد للتوجه الإسرائيلي فقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران تجاوزت خطاً أحمر، ورد إسرائيل كان مناسباً" مما ينذر بتطورات غير محسوبة في الملف السوري الذي تحاول إيران إطالة أمده، كونه يصب في مصلحة مخططاتها التوسعية المؤدية إلى زعزعة استقرار المنطقة"، وختمت الصحيفة السعودية بالقول "وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أكثر مما مضى" المصدر : صحيفة الرياض لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر