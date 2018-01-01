الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم عقوبات أميركية على شبكة تمويل للحرس الثوري A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة تمويل للحرس الثوري الإيراني، عملت على تحويل ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بين الإمارات وإيران.



وهذه العقوبات التي اتخذت بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، هي الأولى منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أن هذه العقوبات تستهدف ستة أشخاص وثلاثة كيانات إيرانية مُتهمة بالعمل في إطار 'شبكة واسعة لتبادل العملات الأجنبية حولت ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري” الإيراني.



وكانت الأموال تُستخدم لتمويل 'الأنشطة الخبيثة” لفيلق القدس و”الجماعات الإقليمية المُستخدمة بالوكالة”.



وأضافت الخزانة 'أن البنك المركزي الإيراني شريك لخطة (الحرس الثوري) ودعم بشكل ناشط شبكة تحويل العملات هذه، وسمح لها بالوصول إلى أموال مودعة في مصارف أجنبية”.



وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 'نريد قطع قنوات إيرادات الحرس الثوري مهما كان مصدرها أو وجهتها”، شاكراً الإمارات على 'تعاونها الوثيق”.



كذلك أدرجت دولة الإمارات 9 كيانات وأفراداً إيرانيين على قائمة الإرهاب لنقلهم أموالاً للحرس الثوري الإيراني.



وبحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018 الذي تضمن إدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانيين للقائمة المُعتمدة في دولة الإمارات المُدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.



وقد تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر