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ترامب يعلن القبض على 5 من قادة "داعش"
 
 
 
 
 
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١٠ ايار ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، القبض على 5 من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "تم القبض على 5 من قادة داعش".

ولم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل إضافية حول هوية هؤلاء القادة، أو من قام بالقبض عليهم أو المكان الذي جرى فيه ذلك.
 
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