أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، القبض على 5 من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال ترامب، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "تم القبض على 5 من قادة داعش".



ولم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل إضافية حول هوية هؤلاء القادة، أو من قام بالقبض عليهم أو المكان الذي جرى فيه ذلك.