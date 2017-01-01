







أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، أن الميزانية سجلت فائضا كبيرا بفعل قفزة في إيرادت الضريبة على دخل الأفراد.



وحسب البيان الشهري للميزانية الذي تصدره الخزانة فالميزانية سجلت فائضا قدره 214 مليار دولار لشهر نيسان، بينما سجلت 182 مليار دولار في الشهر نفسه العام الماضي.



وهبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاما ونصف عند 3.9 في المئة.



ووصل إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 510 مليارات دولار بزيادة قدرها 12 % من نيسان 2017.



ويتوقع مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن يرتفع الدين العام من 78 في المئة من الناتج المحلي لهذا العام إلى 96 في المئة منه في 2028، وهي أكبر نسبة له منذ عام 1946.