الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم ماكرون يضغط على ميركل.. وهذا مطلبه A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الى التحرك بحزم وسرعة بخصوص إصلاح الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن على ألمانيا تجاوز تمسكها بالفوائض المالية والعمل على إحداث تغيير في هذه المرحلة الحرجة.



وبعد عام من توليه منصبه، عبّر ماكرون عن نفاد صبره من ألمانيا التي يبدو انها لا تزال تقاوم مقترحاته الإصلاحية الرئيسية لمنطقة اليورو، بما فيها استحداث وزير مالية مشترك وميزانية مشتركة لدفع النمو.



وقال ماكرون مخاطبا ميركل "لا تنتظري، تحركي الآن"، فيما كانت الزعيمة الألمانية تشارك في مدينة آخن الالمانية في حفل تسليم ماكرون جائزة "شارلمان" على "رؤيته الثاقبة لاوروبا جديدة".



ووسط التفرد الاميركي في ملف الاتفاق النووي مع إيران، واتفاقية باريس للمناخ، وتهديدها لحلفائها برسوم تجارية عقابية، أكد ماكرون حاجة اوروبا أكثر من أي وقت مضى للاتحاد واظهار قوة أكبر.



وفي هجوم صريح على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، قال ماكرون "في حال قبلنا بان تقوم قوى كبرى، حتى ولو كانت حليفة او صديقة لنا في احلك مراحل تاريخنا، بتقرير دبلوماسيتنا وامننا واحيانا بدفعنا الى الدخول في اسوأ المجازفات، فاننا بالطبع نكون عندها قد فقدنا سيادتنا".



وكان ترامب حذر الشركات الأوروبية بانها في حال لم تنسحب من ايران فستواجه العقوبات الاميركية.



وحث الرئيس الفرنسي الشاب رفاقه الاوروبيين على مواجهة املاءات الخارج بقوله "علينا الا نكون ضعفاء وان نحدد خياراتنا".



وشارك نحو عشرة قادة اوروبيين في مراسم منح الجائزة الى ماكرون من بينهم رؤساء وزراء رومانيا وبلغاريا ولوكسمبورغ ورئيسة ليتوانيا وملك اسبانيا. ويلتقي غالبية هؤلاء القادة الاسبوع المقبل في صوفيا للمشاركة في قمة للاتحاد الاوروبي ودول البلقان حيث اضيف الملف النووي الايراني على جدول الاعمال. المصدر : أ.ف.ب لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر