قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا كانت ”مناسبة' لأن الجمهورية الإسلامية ”تجاوزت خطا أحمر'.



وفي خطاب عبر الفيديو قال نتنياهو إن إسرائيل نفذت ”هجوما واسعا للغاية على أهداف إيرانية في سوريا'.



وأضاف ”نحن في خضم معركة مطولة وسياستنا واضحة: لن نسمح لإيران بترسيخ وجودها عسكريا في سوريا'.