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الجمعة في ١١ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:52 م
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عقوبات أميركية جديدة ضد ايران
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١٠ ايار ٢٠١٨
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة ضد إيران تطال 3 كيانات إيرانية، و 6 أشخاص مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
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