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ترامب سيقابل زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة
 
 
 
 
 
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١٠ ايار ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيقابل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة في 12 حزيران المقبل.

وأضاف ترامب على تويتر "اللقاء المرتقب بيني وبين كيم جونج أون سيعقد في سنغافورة في 12 حزيران. سنحاول كلانا أن نجعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي!"
 
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