نددت الولايات المتحدة، اليوم، ب"اطلاق صواريخ ايرانية على مواقع اسرائيلية انطلاقا من سوريا"، واكدت دعمها "حق اسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها".



وقال البيت الابيض في بيان ان "الولايات المتحدة تندد بالهجمات الاستفزازية بالصواريخ التي قام بها النظام الايراني من سوريا ضد رعايا اسرائيليين، وندعم بقوة حق اسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها".

