الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد بالأرقام... الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن ارتفاع عدد الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت منذ مطلع العام الحالي وعلى مدى أربعة أشهر بنحو 10 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام السابق.



وحققت حركة المطار إرتفاعا ملحوظا خلال الثلث الاول من العام 2018، اذ سجل مجموع الركاب خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام مليونين و459 الفا و688 راكبا مقابل مليونين و241 الفا و91 راكبا في نفس الفترة من 2017 اي بزيادة قاربت 10 في المئة.



كذلك سجل ارتفاع بعدد الرحلات الجوية التجارية بحوالي 3 بالمئة في حين تراجعت حركة الطائرات الخاصة من والى لبنان بحوالي 12 بالمئة وبحسب الاحصاءات الرسمية فقد توزعت حركة المطار خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2018 على الشكل التالي:



المسافرون



ارتفع عدد الوافدين الى لبنان منذ مطلع العام وحتى نهاية نيسان الماضي بنسبة 11,54 بالمئة وسجل مليونا و215 الفا و112 راكبا، كذلك ازداد عدد المغادرين بنسبة 8,06 بالمئة وسجل مليونا و243 الفا و225 راكبا، وبلغ عدد ركاب الترانزيت 1351 راكبا بزيادة 12,40 بالمئة.



وكان شهر نيسان الفائت قد سجل زيادة في عدد الركاب من والى لبنان بنسبة 1,37 بالمئة، ففي حين ارتفع عدد الوافدين بنسبة 6,47 بالمئة وبلغ 374 ألفا و942 راكبا، تراجع عدد المغادرين ب 3,53 بالمئة وسجل 355 الفا و313 راكبا.





الطائرات التجارية



ارتفع عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والاجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي-بيروت منذ مطلع العام وحتى نهاية نيسان الفائت ب 2,87 بالمئة وبلغ مجموعها 19776 رحلة، منها 9860 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 2,99 بالمئة) و9857 رحلة اقلاع من لبنان (بزيادة 2,99 بالمئة ايضا) وتراجعت عدد رحلات الترانزيت بنسبة 26,25 بالمئة وسجلت 59 رحلة.



الطائرات الخاصة



واستمر تراجع حركة رحلات الطائرات الخاصة من والى لبنان خلال الاشهر الاربعة الماضية وبلغ مجموع هذه الرحلات 1551 رحلة مقابل 1761 رحلة في نفس الفترة من العام السابق اي بتراجع 11,93 بالمئة، وبلغ عدد الرحلات الخاصة الواصلة الى لبنان 736 رحلة (بتراجع 7,42 بالمئة).



والرحلات الخاصة المغادرة 742 رحلة (بتراجع 7,25 بالمئة) والرحلات بالترانزيت 73 رحلة (بتراجع 56 بالمئة).



حركة البضائع





ارتفع حجم البضائع المنقولة جدا بنسبة 14,18 بالمئة وبلغ 29996 طنا، اذ ارتفع حجم البضائع المستوردة نسبة 8,13 بالمئة وبلغ 19372 طنا اما البضائع المصدرة فبلغت 10623,9 طنا (بزيادة 27,14 بالمئة).



حركة البريد



بلغ مجموع البريد المنقول جوا 246,4 طنا (بزيادة 14 بالمئة) منه 199 طنا من البريد الوارد (بزيادة 16 بالمئة) و47 طنا من البريد الصادر (بزيادة 6 بالمئة).



تجدر الاشارة الى ان مجموع الركاب في المطار خلال الاسبوع الاول من شهر ايار الجاري بلغ 161 الفا و54 راكبا توزعوا على 88803 ركاب من الوافدين الى لبنان 72153 راكبا غادروا لبنان و98 راكبا بطريق الترانزيت. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر