نددت الحكومة الألمانية باطلاق صواريخ على القسم الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان معتبرة انه "استفزاز خطير" من قبل إيران.



من جهتها، شددت وزارة الخارجية الألمانية على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس، قائلة "ولكن من المهم جدا في الوقت نفسه ان يتم نزع فتيل التصعيد".



واكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أوروبا لم يعد بامكانها الاعتماد على الولايات المتحدة "لحمايتها"، قائلة "نحض كل الأطراف على ضبط النفس ونرى تصعيدا".



وكان قد أعلن الجيش الاسرائيلي الخميس انه نفذ ليلاً سلسلة غارات جوية ضد عشرات الاهداف "الايرانية" في سوريا، ردا على اطلاق صواريخ على مواقعه في هضبة الجولان المحتلة نسبه الى إيران، في ما يشكل تصعيدا غير مسبوق بين البلدين العدوين.