ارتفع الذهب اليوم الخميس مع توقف الدولار لالتقاط الأنفاس مستقرا قرب ذروته للعام 2018 بينما يركز المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم والتوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة وإيران.



ونزل الدولار قليلا عن ذروته في أربعة أشهر ونصف التي سجلها مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب مستوى الثلاثة بالمئة المهم نفسيا. والدولار القوي يرفع تكلفة الذهب المسعر به للمستثمرين غير الأمريكيين.



وبحلول الساعة 0959 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1315.28 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة أيضا إلى 1315.50 دولار.



وزادت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.59 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 16.62 دولار خلال الجلسة السابقة.



وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 918.20 دولار في حين زاد البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 975.72 دولار للأوقية.

