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الخميس في ١٠ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
05:18 م
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الخارجية الروسية دعت لوقف التصعيد الإسرائيلي الإيراني
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١٠ ايار ٢٠١٨
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بعد تبادل الضربات الإيرانية الإسرائيلية، داعية إلى "وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران"
المصدر :
وكالات
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