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ماكرون : لوقف التصعيد في الشرق الأوسط
 
 
 
 
 
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١٠ ايار ٢٠١٨
 
دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى "وقف تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بعد التطورات على الجبهة السورية" وفق ما أعلن الإليزيه في بيان عقب التطورات الأخيرة في سوريا
المصدر :  وكالات
 
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