دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى "وقف تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بعد التطورات على الجبهة السورية" وفق ما أعلن الإليزيه في بيان عقب التطورات الأخيرة في سوريا