الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم خيارات إيران ردًا على ترامب A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تخشى معظم الأطراف السياسية العراقية من تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، على البلاد، حيث لا تستبعد هذه الأطراف قيام إيران في سياق الرد سياسياً وعسكرياً على الولايات المتحدة، بتحريض بعض الفصائل الشيعية المُسلحة على شن هجمات ضد القوات الأميركية المُنتشرة في بعض القواعد العسكرية في العراق.

وكشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة عن وجود رغبة إيرانية جامحة لاستغلال الانتخابات العراقية المقررة السبت المقبل، من أجل تأمين فوز مريح لمرشحين مدعومين من طهران، وذلك كرد سياسي من جانب طهران على الولايات المتحدة.

وقالت هذه المصادر لصحيفة "المستقبل" إن "قيادات عراقية بارزة عقدت بعد قرار ترامب، سلسلة اجتماعات واتصالات ثنائية أو متعددة، لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها عملياً رداً على الخطوة الأميركية"، موضحة أن "القيادات العراقية التي ينتمي معظمها، إلى فصائل سياسية وعسكرية شيعية مدعومة من إيران، ركزت في هذه الاجتماعات، على اعتماد ما تريده طهران من رد سياسي وعسكري ضد واشنطن".



وأضافت أن "إيران أوصت حلفاءها المشاركين في الانتخابات التشريعية، بتكثيف جهودهم لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان العراقي الجديد، لضمان تشكيل كتلة وازنة، تمكنهم من فرض شروطهم لاختيار رئيس وزراء قادم يوفر الحماية والإسناد للوجود الإيراني في العراق"، مشيرة إلى أن "طهران تدرس العديد من الخطوات السياسية الأخرى رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي".



وأوضحت المصادر نفسها أن "طهران، وفي إطار آليات الرد العسكري المتوقع، وجهت حلفاءها من الميليشيات الشيعية بمراجعة المعلومات التي بحوزتهم حول التواجد العسكري والسياسي والاقتصادي الأميركي في العراق، بهدف استهدافه، في حال وجود رغبة لدى إيران بالتصعيد مع واشنطن"، مشيرة إلى أن "بعض القنوات الفضائية التابعة لأحزاب عراقية مرتبطة بإيران، بدأت بتخصيص ساعات بث إضافية لمهاجمة الدور الأميركي في الشرق الأوسط والعراق تحديداً"



وبات واضحاً أن العراق الرسمي اصطف إلى جانب الرؤية الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، وانخرط بمهاجمة خطوة ترامب، إذ أعرب الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن أسفه للقرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي، مثنياً على "إصرار الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، على مواصلة الالتزام التام به"



وحض معصوم واشنطن على "عدم المساس بالاتفاق، وتجنب عرقلة تنفيذها بالكامل من قبل الأطراف الأخرى الموقعة عليه" داعياً ترامب إلى "إعادة النظر بقراره، وإلا فإن ذلك لن يخدم إمكان تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر