الخميس في ١٠ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:18 م
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إسرائيل: دمرنا كافة قواعد إيران في سوريا وانتهى الأمر
 
 
 
 
 
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١٠ ايار ٢٠١٨
 
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس أن بلاده ضربت 'كل البنى التحتية الإيرانية تقريباً” في سوريا.

كما شدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضدها.

وأضاف ليبرمان في مؤتمر هرتزليا الأمني قرب تل أبيب إنه يأمل أن تكون أحدث جولة من العنف مع إيران على الحدود السورية قد انتهت. وقال 'آمل أن نكون انتهينا من هذا الفصل وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة”.

إلى ذلك، أكد أن إسرائيل لا تريد تصعيد الوضع.

كما أوضح أن أي صواريخ إيرانية لم تسقط داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان لوسائل الإعلام المحلية، صباح الخميس، أن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا رداً على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان المحتل فجراً. كما أشار إلى أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قاد الضربة الصاروخية على قواعده في الجولان.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا خمس بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.

كما أعلنت إسرائيل أنها أبلغت روسيا بالغارات الجوية.
المصدر : future tv
 
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