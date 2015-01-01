الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم محادثات أميركية "فورية" مع الحلفاء للضغط على طهران A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال مسؤولون أميركيون اليوم، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيجري محادثات فورية مع دول أوروبية وآسيوية، لإقناعهم بالضغط على إيران بشأن برنامجها النووي والصاروخي.



ويبقى السؤال مفتوحا بشان ما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، سيوافقون على استئناف المحادثات، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.



وأعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن يتمكن الحلفاء الأوروبيون من إقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، في ظل التلويح الأميركي بمعاقبة الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات على طهران.



ونقلت "رويترز" عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن "محادثات بومبيو ستشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكذلك اليابان والعراق وإسرائيل".



وقال المسؤول الأميركي، الذي لم يكشف عن اسمه، إن الخارجية ستقود جهودا مع الحلفاء، وستتحدث مع جميع الشركاء في المرحلة الأولى من المحادثات، التي من المقرر أن يبدأها بومبيو. وأضاف أن هذه المحادثات "ستركز على آلية زيادة الضغط على إيران من أجل إعادتها إلى طاولة المفاوضات" بهدف الحد من طموحات طهران النووية.



ومنحت واشنطن فترة سماح مدتها 90 يوما إلى 6 أشهر للشركات الأوروبية والأميركية لإنهاء صفقاتها التجارية مع إيران، قبل فرض عقوبات أميركية عليها في حال عدم استجابتها.



وتضغط دول أوربية حليفة للولايات المتحدة، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، من أجل إعفاء شركاتها في إيران من العقوبات الأميركية، إذ جددت هذه الدول التزامها بالاتفاق النووي مع إيران.

ويقول خبراء إن العقوبات الاميركية على إيران ستجبر على الأرجح الشركات الغربية على الخروج من إيران في نهاية المطاف. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر