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إسرائيل: سليماني وجه صواريخه للجولان
 
 
 
 
 
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١٠ ايار ٢٠١٨
 
اتهمت إسرائيل الجنرال، قاسم سليماني، الذي يقود الذراع المسؤولة عن العمليات الخارجية التابعة للحرس الثوري الإيراني بتدبير هجوم صاروخي، الخميس، على قواعد للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل من داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل، جوناثان كونريكوس، للصحافيين 'قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذ الهجوم الصاروخي وقاده، لكنه لم يحقق غرضه”.

إلى ذلك، أكد أن إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها فجراً على عدة أهداف في سوريا. وقال كورنيكوس 'تم إبلاغ الروس قبل هجومنا من خلال الآليات القائمة لدينا”، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان لوسائل الإعلام المحلية أن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا رداً على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان المحتل.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضاً خمس بطاريات صواريخ سورية مضادة للطائرات وجهت نيرانها صوب الطائرات الإسرائيلية.
المصدر : future tv
 
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