A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات إضافية ضد إيران ، خلال الأسبوع المقبل، بسبب برنامجها النووي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ، خلال مؤتمر صحافي: 'ستجري إعادة تطبيق جميع العقوبات، التي تم فرضها قبل إبرام الاتفاق النووي، كما نحضر حاليا عقوبات إضافية لفرضها خلال الأسبوع المقبل”.



وشددت ساندرز على أن الولايات المتحدة تسعى لضمان منع حصول إيران على الأسلحة النووية ، وأوضحت: 'حتى نتأكد من ذلك، سنستمر بممارسة أقصى ضغوط ممكنة وفرض عقوبات بالغة القسوة”.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، قد أعلن الثلثاء عن انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مع إيران ، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية 'قاسية” عليها، متهما سلطات البلاد بمواصلة تخصيب اليورانيوم لأهداف عسكرية انتهاكا للصفقة.



ولقي هذا القرار ترحيبا واسعا من قبل إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين، في الوقت الذي أدانته باقي أطراف الإتفاق، أي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.



واليوم وضع ترامب السلطات الإيرانية أمام خيارين: إما مفاوضات حول اتفاق نووي جديد أو ستواجه 'تداعيات خطيرة”، قائلا إن 'شيئا ما سيحدث لطهران” حال رفضها الموافقة على هذه الخطوة. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر